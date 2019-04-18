Макрон наградил медалями «За отвагу» тушивших Нотр-Дам пожарных

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил медалями «За отвагу, мужество и самоотверженность» пожарных, которые участвовали в тушении собора Парижской Богоматери. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Никто не забудет первые минуты. Ошеломленная Франция смотрела, как шпиль Нотр-Дама разваливается. И сразу же они [пожарные] приняли на себя все риски, чтобы спасти то, что можно. В память об этой ночи они получат золотые медали «За отвагу, мужество и самоотверженность», — написал Макрон.

По данным BFMTV, французский президент принял в Елисейском дворце 270 пожарных. Макрон поблагодарил каждого за проделанную работу.