Макрон наградил медалями «За отвагу» тушивших Нотр-Дам пожарных

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,97 +0,12 EUR Бирж. 71,90 -0,20 Brent 71,79 -0,13% USD Нал. 64,46 63,53 EUR Нал. 72,63 71,57 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1231 -0,0063 BTC/USD Бирж. 5 274,80 +20,24 IMOEX 2 556,69 -0,45% RTSI 1 259,62 -0,47% DJIA 26 562,93 +0,43% Nasdaq 7 992,56 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,53%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,53%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 14:02
В Кремле пролистают доклад Мюллера перед докладом Путину Политика, 19:24 «Братство» на Московском кинофестивале заменят на фильм про Горбачева Общество, 19:06 Звезды криптоиндустрии: кто есть кто в блокчейн-бизнесе Партнерский материал, 19:05 В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов Общество, 19:04 В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Экономика, 19:04 Почему биткоин может подняться до $20 тыс. через 22 года Крипто, 18:44 Акции Qualcomm взлетели на 38% за два дня: стоит ли инвестировать Quote, 18:38 Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера Политика, 18:35 В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке Общество, 18:33 Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку Политика, 18:31 Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП до 0,8% Экономика, 18:31 Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера Политика, 18:28 Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске Общество, 18:26 Нападающий «Атлетико» отказался от участия в тренировке Спорт, 18:23
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
0 
Макрон наградил медалями «За отвагу» тушивших Нотр-Дам пожарных

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил медалями «За отвагу, мужество и самоотверженность» пожарных, которые участвовали в тушении собора Парижской Богоматери. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

«Никто не забудет первые минуты. Ошеломленная Франция смотрела, как шпиль Нотр-Дама разваливается. И сразу же они [пожарные] приняли на себя все риски, чтобы спасти то, что можно. В память об этой ночи они получат золотые медали «За отвагу, мужество и самоотверженность», — написал Макрон.

По данным BFMTV, французский президент принял в Елисейском дворце 270 пожарных. Макрон поблагодарил каждого за проделанную работу.

Общество
Путин заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Нотр-Дама

«Вся страна и весь мир смотрели на вас, и с вас нужно брать пример. Вы были прекрасным примером того, какими людьми мы должны быть», — сказал на встрече с пожарными глава государства.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля и продлился более 12 часов. В результате обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша. При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.

Общество
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Правоохранительные органы после проверки сообщили, что об умышленном поджоге речи не идет. Макрон пообещал собрать средства и полностью восстановить собор. По его словам, это удастся сделать за пять лет.

Теги: Эмманюэль Макрон, награждение, золотая медаль, пожарные
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
Материалы по теме
Настоятель Нотр-Дама предложил построить рядом с ним временный собор
Общество
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Общество
Магазины заявили о росте спроса на роман Гюго после пожара в Нотр-Даме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter