Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании

Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании

Арбитражный суд Московской области отклонил иск российского подразделения IKEA к компании «ТТ Девелопмент». Об этом РБК сообщил руководитель практики «Недвижимость» адвокатского бюро «Инфралекс» Сергей Шумилов, представляющий интересы «ТТ Девелопмент».

«Сегодня суд рассматривал иск по существу и вынес решение в пользу «ТТ Девелопмент», компании IKEA отказано в полном объеме в иске. Нас решение полностью устраивает», — сказал Шумилов.

В картотеке суда также сообщается, что в иске было полностью отказано.

О том, что российское подразделение IKEA подало иск к «ТТ Девелопмент», стало известно в конце ноября, исковые требования составляли 79,5 млн руб. Миноритарным акционером «ТТ Девелопмент» ранее был экс-кандидат в президенты, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, затем совхоз стал единственным владельцем компании.