IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании

IKEA требует от компании «ТТ Девелопмент», связанной с Грудининым, 80 млн руб. Ретейлер товаров для дома купил у нее участок, который стал предметом судебных разбирательств акционеров Совхоза им. Ленина

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российское подразделение IKEA подало иск к компании «ТТ Девелопмент» в Арбитражный суд Московской области. Иск был зарегистрирован судом 28 ноября, следует из данных картотеки арбитражных дел. Исковые требования IKEA к «ТТ Девелопмент» составляют 79,5 млн руб.

Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером «ТТ Девелопмент» (4%), затем единственным владельцем компании стал Совхоз им. Ленина. «ТТ Девелопмент» сейчас находится в процессе ликвидации, сказано в базе данных СПАРК.

Два года назад IKEA купила у «ТТ Девелопмент» участок на Каширском шоссе, где собиралась построить гипермаркет. Но от этих планов пришлось отказаться, как пояснил «Ведомостям» представитель ретейлера, из-за судебных разбирательств бывших владельцев земли.

Дело в том, что 23 ноября 2018 года Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций и признал передачу земли Совхоза им. Ленина «ТТ Девелопмент» незаконной. Группа акционеров совхоза смогла в суде доказать обоснованность доводов о неравноценности обмена, в результате которого совхоз получил 48% в «ТТ Девелопмент» (номинальная стоимость доли — 29 млн руб.), а потерял участки площадью 1,26 и 17,2 га общей стоимость 1,095 млрд руб. «ТТ Девелопмент» разделила большой участок на два и продала один из них IKEA за 1,6 млрд руб.

Теперь, по словам представителя, IKEA готова продать участок на Каширском шоссе или может вернуть его продавцу в ответ на возврат уплаченной суммы.

Грудинин рассказал Business FM, что IKEA не хочет отдавать земельный участок совхозу. «Мы получили за него больше полутора миллиардов рублей, деньги пришли в совхоз за минусом налогов», — сказал Грудинин. «Мы деньги тоже не хотим отдавать», — добавил он.

Как отмечал представитель IKEA, компания намерена подать на «ТТ Девелопмент» в суд, чтобы взыскать с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки.