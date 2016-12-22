IKEA отказалась от строительства нового магазина возле Москвы

Шведская IKEA приняла решение отказаться от строительства нового гипермаркета на Каширском шоссе. Земля, на которой должен был стоять магазин, стала предметом судебных споров

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

IKEA приняла решение не сооружать первый отдельно стоящий магазин в России на участке возле Каширского шоссе в ближнем Подмосковье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. По его словам, отказ от строительства объясняется «сложившейся ситуацией в отношении земельного участка».

Собеседник издания сообщил, что теперь IKEA рассчитывает вернуть землю продавцу с возвратом уплаченной суммы. Помимо этого компания рассчитывает в судебном порядке получить неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки.

IKEA приобрела участок под строительство гипермаркета в 2015 году у компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой являлся руководивший ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Однако акционеры обратились в суд и заявили о незаконности отчуждения земли в уставный капитал «ТТ Девелопмент». Суд в результате признал правоту оппонентов бывшего кандидата в президенты.

Позже акционеры подали новый иск, требуя взыскать с Грудинина более 1,09 млрд руб. в качестве компенсации за проданные им земли. При этом юристы указывали, что вернуть участки ЗАО «Совхоз имени Ленина» «ТТ Девеломент» не может, потому что один из них принадлежит IKEA.

21 ноября шведская компания сообщила о планах сократить 3–5% своих сотрудников в России в связи с разработкой и внедрением новой структуры.

При этом в IKEA отметили, что Россия — стратегически важный для компании рынок, а Москва включена в список 30 наиболее приоритетных для нее мегаполисов.