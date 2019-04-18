Счетная палата начнет проверку деятельности ЦБ в июне

Счетная палата в июне начнет проверку деятельности Банка России за 2016–2018 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на контрольное ведомство.

«Проверка будет проходить с июня по ноябрь 2019 года», — сказали в Счетной палате. Ее результаты будут представлены в декабре.

В начале апреля РБК писал, что Счетная палата впервые сделала план своих проверок общедоступным. В 2019 году аудиту, в частности, подвергнутся «Роскосмос», телеканал «Звезда», Пенсионный фонд. В Центробанке Счетная палата проверит счета и операции, на которые распространяется действие закона о гостайне.

Аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова ранее рассказала, что сумма выявленных Счетной палатой нарушений за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год. В эту сумму вошли нарушения законодательства и коррупционные преступления.