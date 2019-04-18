Синоптики пообещали москвичам до 21 градуса тепла на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается до 21 градуса тепла. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье, 21 апреля, воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов. На следующей неделе в Москву придут южные и юго-западные ветры и будет сухая погода.

«Днем будет от +15 до +20, может быть, в некоторые дни +16–21 градус. Ночью температура будет в пределах от +3 до +8», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что 20 и 21 апреля в Москве будет теплая погода, однако ожидаются кратковременные дожди.