Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе

Ведущий специалист центра центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала РБК, что выходные, 20–21 апреля, будут теплыми, но местами можно ожидать кратковременные осадки.

«Москва всю неделю будет находиться во власти антициклона, на неделе будет преобладать температура около плюс 7–12 градусов. Только в середине недели облаков станет больше и воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов. В пятницу вновь вернется солнце и можно будет рассчитывать на потепление до плюс 9–14 градусов», — сообщила она.

По словам Волосюк, в субботу, 20 апреля, подойдет атмосферный фронт, который будет смещаться вдоль западных границ России, в результате будет облачно и могут начаться дожди. «Тем не менее воздушная масса будет теплой, будет существенно теплее, вероятно, в воскресенье, 21 апреля, воздух прогреется до плюс 15–26 градусов», — сообщила Волосюк.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов придет в Московский регион во второй половине апреля.