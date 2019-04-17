Власти Москвы призвали водителей не мечтать за рулем из-за хорошей погоды

Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал автомобилистов не терять бдительности из-за установившейся хорошей погоды, а также не мечтать за рулем. Об этом говорится в сообщении ЦОДДа в Twitter.

Ранее синоптики рассказали, что к пятнице температура воздуха в Москве поднимется до 9–14 градусов тепла, к воскресенью — до 16 градусов выше нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в период майских праздников лучшая погода для пляжного отдыха будет на Мальдивах и в странах Юго-Восточной Азии.

