Песков сообщил детали визита в Москву советника Трампа по России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что советник президента США, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл встретилась в Москве с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков отметил, что Хилл и Ушаков обсуждали вопросы двусторонних отношений. При этом он сообщил, что они не разговаривали по поводу встречи президентов России и США.

Газета «Коммерсантъ» писала, что в Москву приехала делегация Белого дома во главе с Хилл. По данным издания, она проводила встречи с представителями МИД России и Совета безопасности страны.

В конце июня 2018 года она приезжала в Москву в составе делегации советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. Тогда они встретились в Кремле с Владимиром Путиным, а также главой МИДа Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и Юрием Ушаковым.

В июле прошлого года Хилл была в составе делегации США на переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.