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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России

В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Министерства иностранных дел и Совета безопасности. «Коммерсантъ» отмечает, что этот визит Хилл в Москву не первый.

В конце июня 2018 года Москву посетил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Издание Politico сообщало, что в состав американской делегации также будет входить Хилл. Согласно фотографиям из Кремля, делегация с Хилл встретилась с российским президентом Владимиром Путиным, а также его помощником Юрием Ушаковым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Хилл была в составе делегации США на переговорах Трампа и Путина, которые прошли в Хельсинки 16 июля 2018 года.

В 2017 году источник телеканала CNN сообщал, что Хилл вместе с занимавшим тогда пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Мэттисом готовила для Трампа материалы с рекомендациями для встреч с иностранными лидерами на саммите G20. Хилл известна своей критикой в адрес президента России.

Теги: Белый дом, Москва, визит, Фиона Хилл
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