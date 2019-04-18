Правительство поддержало запрет информации о насилии над животными

Законопроект, вносящий изменения в одну из статей закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получил поддержку правительства. Копия заключения кабмина есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Поправкой предлагает блокировать доступ в интернете к материалам о жестоком обращении с животными.

Закон, призванный защитить животных от жестокого обращения, Госдума приняла в конце 2018 года — спустя восемь лет после того, как он был внесен в нижнюю палату парламента.

Он запрещает проведение боев животных, натравливание, а также «умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом». Закон также предусматривает запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на контактные зоопарки и содержание животных в ресторанах. Президент подписал закон 28 декабря.