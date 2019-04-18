В Минприроды сообщили о низкой собираемости оплаты за вывоз мусора

В Минприроды сообщили о низкой собираемости оплаты за вывоз мусора

Собираемость оплаты за мусор в России составляет чуть более 50%, этот показатель необходимо повысить, заявил на пресс-конференции первый заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов, передает корреспондент РБК.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев подтвердил, что собираемость оплаты в среднем составляет 50,3%, и добавил, что по некоторым регионам показатель составляет 20%. По его словам, это может привести к кассовым разрывам у региональных операторов по обращению с отходами.

Он отметил, что способ решения проблемы обсуждался на совещании с участием президента.

РЭО был создан в январе по указу Владимира Путина. Компании поставили задачи сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, контролировать переработку мусора, проводить экспертизу мусорных полигонов.