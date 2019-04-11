Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос. Об этом в кулуарах Кремля по итогам первого совещания у президента по мусорной реформе сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент РБК.

«Тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться», — заявил Кобылкин.

По его словам, Путин обратил внимание на то, что сильных нагрузок на региональных операторов по вывозу отходов делать нельзя, так как это может сказаться на тарифе. «Поэтому мы с каждым субъектом РФ отработаем вопросы, связанные с контейнерными площадками (обустройство контейнеров для хранения отходов, в том числе для их раздельного сбора в тех регионах, где это согласовано. — РБК). Мы сегодня обсуждали, как поступать с ТКО в отдаленных населенных пунктах, где люди традиционно не платили за мусор. Будут внесены изменения в законодательство», — заявил он.

Соответствующие изменения в своих документах делает Роспотребнадзор, отметил Кобылкин.