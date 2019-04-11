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Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос. Об этом в кулуарах Кремля по итогам первого совещания у президента по мусорной реформе сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент РБК.

«Тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться», — заявил Кобылкин.

По его словам, Путин обратил внимание на то, что сильных нагрузок на региональных операторов по вывозу отходов делать нельзя, так как это может сказаться на тарифе. «Поэтому мы с каждым субъектом РФ отработаем вопросы, связанные с контейнерными площадками (обустройство контейнеров для хранения отходов, в том числе для их раздельного сбора в тех регионах, где это согласовано. — РБК). Мы сегодня обсуждали, как поступать с ТКО в отдаленных населенных пунктах, где люди традиционно не платили за мусор. Будут внесены изменения в законодательство», — заявил он.

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Соответствующие изменения в своих документах делает Роспотребнадзор, отметил Кобылкин.

Отвечая на вопрос РБК, будут ли снижаться завышенные тарифы в регионах и унифицироваться нормы вывоза отходов по стране, министр сказал: «У нас есть территории, где реально завышен тариф, а есть те, где региональная власть решила его сильно не поднимать. Подняли процентов на 10, и тем самым у регоператора нет инвестиционной составляющей. Как он будет строить мощности по сортировке и переработке мусора, вопрос».

По словам министра, нюансы будут решаться в рамках рабочей группы у вице-премьера Алексея Гордеева. «С завышенными тарифами тоже разбираемся. Есть сортировка мусора, которая должна по идее их снижать», — добавил Кобылкин.

Кроме того, Путин поручил Минприроды совместно с Минпромторгом координировать строительство перерабатывающих и сортировочных заводов преимущественно российского производства.

Теги: Минприроды, вывоз мусора
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