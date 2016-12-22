В Москве начался отопительный сезон

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) с 25 сентября в соответствии с постановлением правительства начала подачу тепла к объектам социальной сферы и в жилые дома. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем — на промышленные предприятия и в офисные здания», — говорится в сообщении.

Отопление в домах включают, когда в течение пяти суток температура опускается ниже восьми градусов. В 2017 году подача тепла началась 28 сентября.

Ранее ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 26 сентября в ночные и утренние часы в Москве может выпасть первый снег. 22 сентября в столице был побит температурный рекорд 1994 года: воздух прогрелся до 25,8 градуса.