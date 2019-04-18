Дочь Трампа объяснила отказ возглавить Всемирный банк

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка подтвердила, что отец предлагал ей возглавить Всемирный банк, однако она ответила на это отказом, сообщает Би-би-си. Женщина объяснила, что вполне довольна своим нынешним положением. Иванка Трамп является советником президента США.

Сам Дональд Трамп заявлял, что не выдвинул дочь в руководители Всемирного банка, потому что опасался обвинений в кумовстве.

На минувшей неделе Трамп рассказал в интервью изданию The Atlantic, что много размышлял насчет должности для своей дочери. По его мнению, она могла бы возглавить Всемирный банк, потому что «хорошо разбирается в цифрах», или стать постоянным представителем США в ООН, потому что «является прирожденным дипломатом».