Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,88 64,53 EUR Нал. 73,94 72,53 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 045,96 +111,07 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 429,19 +0,17% Nasdaq 7 938,81 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 15:14
Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий Политика, 23:50 Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби» Общество, 23:10 Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев Общество, 23:07 Украинский министр анонсировал отмену поездов из Киева и Львова в Москву Общество, 22:49 США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров Политика, 22:37 Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы Финансы, 22:25 Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка Общество, 22:17 «ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах Финансы, 21:58 Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи Политика, 21:49 ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА Спорт, 21:48 Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции Экономика, 21:26 Климкин попросил слушать МИД после поражения в транзитном споре с Россией Экономика, 21:15 СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи Политика, 20:52 Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе Общество, 20:48
Финансы ,  
0 
Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы
Президентом финансовой организации по традиции стал американец Дэвид Малпасс. Назначить на эту должность человека из Европы или Китая призывали наблюдатели
Дэвид Малпасс (Фото: Evan Vucci / AP)

Исполнительные директора Всемирного банка единогласно избрали американца, заместителя министра финансов США Дэвида Малпасса новым президентом финансовой организации. Об этом говорится в сообщении на ее сайте. Руководить Всемирным банком Малпасс будет в течение пяти лет.

Bloomberg называет чиновника сторонником президента США Дональда Трампа. Именно американский лидер в феврале выдвинул на этот пост кандидатуру Малпасса, который критиковал действия Китая в мировой экономике. Соперников у Малпасса не было — другие страны своих кандидатов на эту должность не выдвинули.

Таким образом, должность руководителя финансовой организации по традиции занял американец, обращает внимание Bloomberg, отмечая, что родственный Всемирному банку Международный валютный фонд (МВФ) тем временем возглавляет француженка Кристин Лагард. Некоторые наблюдатели, по данным агентства, также призывали руководство Всемирного банка порвать со сложившейся традицией и в знак признания растущего влияния развивающихся рынков (например, Китая и Индии) избрать президентом организации неамериканца, однако этого так и не произошло.​

Политика
Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка критика организации

Малпассу 63 года, в разные годы он был заместителем помощника министра финансов (при президенте Рональде Рейгане), руководил аппаратом Республиканской партии в Объединенном экономическом комитете конгресса, заместителем помощника госсекретаря США (при Джордже Буше-старшем). Кроме того, он был главным экономистом инвестбанка Bear Stearns до его продажи JPMorgan Chase после падения акций в 2008-м.

В 2016-м Малпасс был старшим экономическим советником Трампа, а с 25 сентября 2017-го он стал заместителем главы Минфина США по международным делам.

После того, как американец корейского происхождения Джим Ён Ким досрочно покинул пост президента Всемирного банка в январе, временно исполняющим обязанности главы организации стала гражданка Болгарии Кристалина Георгиева, она первая женщина, получившая эту должность. У всех президентов Всемирного банка, кроме Георгиевой, было гражданство США.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Всемирный банк
Материалы по теме
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Экономика
Всемирный банк определил уровень гендерного равенства в России
Общество
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter