Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы

Президентом финансовой организации по традиции стал американец Дэвид Малпасс. Назначить на эту должность человека из Европы или Китая призывали наблюдатели

Дэвид Малпасс (Фото: Evan Vucci / AP)

Исполнительные директора Всемирного банка единогласно избрали американца, заместителя министра финансов США Дэвида Малпасса новым президентом финансовой организации. Об этом говорится в сообщении на ее сайте. Руководить Всемирным банком Малпасс будет в течение пяти лет.

Bloomberg называет чиновника сторонником президента США Дональда Трампа. Именно американский лидер в феврале выдвинул на этот пост кандидатуру Малпасса, который критиковал действия Китая в мировой экономике. Соперников у Малпасса не было — другие страны своих кандидатов на эту должность не выдвинули.

Таким образом, должность руководителя финансовой организации по традиции занял американец, обращает внимание Bloomberg, отмечая, что родственный Всемирному банку Международный валютный фонд (МВФ) тем временем возглавляет француженка Кристин Лагард. Некоторые наблюдатели, по данным агентства, также призывали руководство Всемирного банка порвать со сложившейся традицией и в знак признания растущего влияния развивающихся рынков (например, Китая и Индии) избрать президентом организации неамериканца, однако этого так и не произошло.​

Малпассу 63 года, в разные годы он был заместителем помощника министра финансов (при президенте Рональде Рейгане), руководил аппаратом Республиканской партии в Объединенном экономическом комитете конгресса, заместителем помощника госсекретаря США (при Джордже Буше-старшем). Кроме того, он был главным экономистом инвестбанка Bear Stearns до его продажи JPMorgan Chase после падения акций в 2008-м.