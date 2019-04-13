Трамп объяснил свой отказ выдвигать дочь на пост главы Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп решил не выдвигать кандидатуру своей дочери Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка, так как опасался обвинений в кумовстве. Об этом он заявил в интервью изданию Atlantic.

Президент отметил, что его дочь отлично справилась бы с этой должностью, так как хорошо работает с цифрами. По его словам, Иванка также прирожденный дипломат, и хорошо проявила бы себя в ООН. «Но если бы я выдвинул ее, они бы сказали, что это непотизм, когда ситуация не имела бы отношения к непотизму. Она [Иванка] была бы великолепна», — рассказал Трамп.

О присутствии Иванки Трамп в списке кандидатур на пост главы Всемирного банка в январе впервые написала газета Financial Times. Через несколько дней Белый дом опроверг эту информацию. В итоге Всемирный банк возглавил заместитель министра финансов США Дэвид Малпасс.