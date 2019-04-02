ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России, сообщал «Коммерсантъ». РБК направил запрос в Главное управление специальных программ президента с просьбой подтвердить факт проведения обысков.
ГУСП является правопреемником пятого управления Управления делами Совмина РСФСР, говорится на сайте ведомства.
Основной задачей пятого управления было выполнение функции заказчика по строительству новых, модернизации и реконструкции существующих пунктов управления советского правительства, поддержанию их в постоянной готовности к применению, а также координация деятельности министерств и ведомств по поддержанию в готовности существующих и строительству новых запасных правительственных пунктов управления.
В 1994 году пятое управления было преобразовано в ГУСП, которое в качестве структурного подразделения вошло в состав администрации президента.
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. «Поселок примыкает к режимной территории», — уточнил собеседник. По его словам, тендер на межевание земельного участка, имеющего отношение к Чехов-2, был проведен еще в 2010 году. «Этим занималась компания «Геометр», которая не имела допуска к работам на территории секретных объектов, — сказал источник. — Тогда же компания приступила к реализации госконтракта на 8 млн руб.».
В базе данных СПАРК указаны сведения о заключении госконтракта на 8,1 млн руб. Предметом договора являлось выполнение землеустроительных работ по межеванию земель и постановка на кадастровый учет. На сайте единой информационной системы госзакупок нет информации, касающейся договорных отношений между «Геометром» и воинской частью.
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га. Представители компании «Геометр» не ответили на звонки РБК по номерам телефонов, которые были указаны при регистрации.
По версии следствия, часть утраченной территории — 35 га — включена в состав населенного пункта Талалихино. «Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, проводилась на основании постановления администрации Чеховского района от 1999 года», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. «Документ был подделан, в нем говорится о переводе в муниципальный фонд земельных участков, расположенных в поселке Талалихино, под объекты коммунально-бытового назначения», — рассказал источник.
«Позднее на этой территории появился коттеджный поселок «Лесное озеро», на территории которого был построен небольшой ликероводочный завод», — рассказал источник. По соседству с элитным поселком построили логистические и производственные комплексы, магазин и мыловаренное предприятие.
Эпизод с отмежеванием земельных участков с последующей перепродажей их на рынке недвижимости стал частью большого уголовного дела об организации преступного сообщества. Следователи считают, что в администрации Чеховского района была организована схема вывода земельных участков, находящихся в собственности государства, в частную собственность.
В показаниях одного из засекреченных свидетелей (есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования) говорится, что аферисты получали контроль над земельными участками, подделывали документы в тесном взаимодействии с администрацией района, переводили земли в категории земель промышленного назначения или земель для индивидуально-жилищного строительства. «На этих земельных участках организовывали коттеджные поселки, которые потом продавали по рыночной стоимости», — говорится в материалах дела. Зачастую при легализации похищенных участков использовали поддельные документы собственности, оформленные задним числом, добавил источник РБК.
В показаниях свидетеля говорится, что схему хищений придумал в 2000-х Данис Низаметдинов, который был помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Анонимный свидетель называет Стрекалова «главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова». В хищениях земель, по его утверждению, принимали участие экс-главы района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.
Службой специальных объектов в период с 1999 по 2012 год руководил генерал-полковник Николай Романенко. В 2012 году он ушел в отставку по собственному желанию. Аудиторы Счетной палаты и сотрудники Главной военной прокуратуры обнаружили ряд нарушений в работе службы. В 2015 году 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя Романенко генерал-майора Владимира Сазонова к 5,5 года лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, обыски прошли у кадастрового инженера Дмитрия Демьянова, подпись которого стоит на некоторых документах.
Следователи также проверяют информацию о возможных хищениях спецземель неустановленными лицами из числа сотрудников Службы специальных объектов в Одинцовском, Солнечногорском и Рузском районах Подмосковья, рассказал источник РБК. Проводится проверка межевания земельных участков и в Москве — на проспекте Вернадского и на Мосфильмовской улице, добавил он.