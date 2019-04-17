«Ростех» сообщил об обысках на предприятии «Турбина» в Челябинске

«Ростех» сообщил об обысках на предприятии «Турбина» в Челябинске

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия на СКБ «Турбина» (структура «Ростеха») в Челябинске, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

​Там уточнили, что проверка проводится после внутреннего расследования службы безопасности «Ростеха», которая передала информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ в Челябинске сообщило, что обыски в «Турбине» связаны с делом о хищении более 300 млн руб., которые компания получила в рамках гособоронзаказа. Другие подробности не сообщались.

В апреле «Ростех» отчитывался, что благодаря действиям своей службы безопасности смог предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд руб. и вернуть активы на 975 млн руб.