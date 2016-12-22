«Коммерсантъ» узнал о согласии Путина профинансировать укороченный SSJ100

Президент Владимир Путин одобрил предложение Минпромторга и ОАК выделить 85 млрд руб. на создание укороченной версии SSJ100 с гораздо более высокой долей отечественных комплектующих, узнала газета «Коммерсантъ»

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Президент Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание новой версии Sukhoi SuperJet (SSJ100), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и собеседников в аппарате правительства и администрации президента.

​По словам источников, Путин наложил положительную резолюцию на письмо МД-12748/18, направленное 1 марта главой Минпромторга и председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым.

Новая версия должна быть укороченной по сравнению с выпускающимся сейчас самолетом. Кроме того, в ней должно быть минимальное количество импортных комплектующих, включая замену двигателей.

Издание отмечает, что специальный летный отряд «Россия» и Минобороны, которые нуждаются в обновлении устаревшего авиапарка, не закупали SSJ100 в стандартной комплектации из-за большой доли импортных комплектующих и сложности в обслуживании.

«Поэтому авиастроители предложили другой вариант: уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию (в «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС), выпускающих самолет, утверждают, что доля российских компонентов «увеличится во много раз»), а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики», — пишет газета.

Десять уменьшенных SSJ100 с новыми двигателями может заказать специальный летный отряд «Россия» (шесть в варианте «салон» и четыре со специальным бортовым узлом связи) на сумму 35 млрд руб., пишет издание. Заказ еще около 30 таких машин рассматривает Минобороны.

Ранее в феврале газета «Ведомости» сообщила, что авиакомпания S7 подала предварительную заявку на покупку 100 SSJ100. По данным издания, речь идет именно об укороченной версии, в которой число пассажирских мест сокращено с 98 до 75. Такие самолеты компания сможет эффективно использовать на региональных маршрутах внутри России, поясняют источники издания.



«Самолет будет перепроектирован, в соглашении будут нужные S7 характеристики, появится, по сути, другой SSJ100», — сказал источник, близкий к руководству авиакомпании.

Источник в аппарате правительства рассказал «Коммерсанту», что этот проект должен создать новый сегмент рынка и расширить линейку самолетов ГСС. Для этого нужен «мощный стартовый заказ примерно на 100 самолетов». «Если S7 поможет, то внакладе не останется», — заверил собеседник газеты.