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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,32%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Общество ,  
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Вильфанд рекомендовал россиянам отдых на Мальдивах на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в период майских праздников лучшая погода для пляжного отдыха будет на Мальдивах. Об этом сообщает «МК».

По его словам, температура воздуха там будет 28–30 градусов, воды — на градус меньше.

Вильфанд добавил, что для пляжного отдыха также подойдут страны юго-восточной Азии. По его словам, температура воздуха в этом регионе будет составлять около 28–30 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди.

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Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что комфортные условия также будут и на Багамских островах, где воздух прогреется до 28–30 градусов, а вода — до 25–26 градусов.

Кроме того, он порекомендовал Среднюю Азию для путешествий с экскурсиями. По его словам, в это время в Узбекистане ожидается температура плюс 26–27 градусов.

Вильфанд рассказал, что в России для экскурсионного отдыха подойдут Алтай, Казань и Калининград, где ожидается 17–19 градусов тепла. По словам Вильфанда, комфортная погода также будет на побережье Черного моря и в Крыму.

Теги: Роман Вильфанд, погода, Мальдивы
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