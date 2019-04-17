Вильфанд рекомендовал россиянам отдых на Мальдивах на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в период майских праздников лучшая погода для пляжного отдыха будет на Мальдивах. Об этом сообщает «МК».

По его словам, температура воздуха там будет 28–30 градусов, воды — на градус меньше.

Вильфанд добавил, что для пляжного отдыха также подойдут страны юго-восточной Азии. По его словам, температура воздуха в этом регионе будет составлять около 28–30 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что комфортные условия также будут и на Багамских островах, где воздух прогреется до 28–30 градусов, а вода — до 25–26 градусов.