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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1

На на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1, следует из данных Геологической службы США (USGS).

Очаг землетрясения находился в 9 км от города Хуалянь на глубине 20 км. Оно произошло в 8:01 мск.

Агентство Reuters сообщает, что в результате землетрясения в Тайбэе временно приостановил работу метрополитен, детей эвакуировали из зданий школ.

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Издание Taiwan News добавляет, что временно было прекращено обслуживание аэропорта Тайбэя, приостановлено движение по железным дорогам. Отмечается, что на железнодорожной станции Хуаляня сломался водопровод, который затопил зал ожидания. Некоторые участки дороги, проходящие по гористой местности, закрыли из-за опасности оползней. В результате также были повреждены некоторые здания.

В начале апреля на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 28 км от города Тайдун.

Теги: Тайвань, землетрясение, Геологическая служба США
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