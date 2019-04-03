На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,4

Сильное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на восточном побережье Тайваня, сообщают Геологическая служба США (USGS) и Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 01:52 по UTC (04:52 по мск). По данным EMSC, их эпицентр находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

О жертвах или разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

23 октября прошлого года на Тайване было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6. Подземные толчки ощутили жители уезда Хуалянь в восточной части острова. Данных о пострадавших и разрушениях также не было.

