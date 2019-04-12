Власти Индонезии объявили угрозу возникновения цунами после землетрясения

Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксировали днем в пятницу в 102 км от индонезийского города Лувук на острове Сулавеси, следует из данных Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 17,5 км. Власти Индонезии объявили угрозу возникновения цунами. «Жителям рекомендовано эвакуироваться как можно скорее», — заявил представитель агентства по метеорологии, климатологии и геофизике, передает Reuters.

На данный момент информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало, отмечает агентство.

В сентябре 2018-го на Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним цунами погибли более 4,3 тыс. человек, еще свыше 10,6 тыс. пострадали.