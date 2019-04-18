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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Радулов помог «Далласу» победить в матче плей-офф НХЛ против «Нэшвилла»

Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Даллас» победил со счетом 5:1. Первый гол забил дебютант НХЛ Роопе Хинц, а после этого шайбу в ворота противника отправил россиянин Александр Радулов.

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«Эти два гола оказали огромное влияние на игру», — отметил другой игрок «Далласа» Иса Линделл.

Всего Хинц забил в матче дважды. Также отличились Эндрю Кольяно и Матс Цукарелло. У «Нэшвилла» результативным оказался Роман Йоси.

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По итогам четвертого матча счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Следующая игра состоится 21 апреля.

Теги: НХЛ, Хоккей, Александр Радулов, Кубок Стэнли
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