Радулов помог «Далласу» победить в матче плей-офф НХЛ против «Нэшвилла»

Радулов помог «Далласу» победить в матче плей-офф НХЛ против «Нэшвилла»

Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Даллас» победил со счетом 5:1. Первый гол забил дебютант НХЛ Роопе Хинц, а после этого шайбу в ворота противника отправил россиянин Александр Радулов.

«Эти два гола оказали огромное влияние на игру», — отметил другой игрок «Далласа» Иса Линделл.

Всего Хинц забил в матче дважды. Также отличились Эндрю Кольяно и Матс Цукарелло. У «Нэшвилла» результативным оказался Роман Йоси.