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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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«Айлендерс» впервые с 1983 года повели 2-0 в серии плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» выиграли во втором матче серии против «Питтсбург Пингвинз» в рамках первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом говорится на сайте НХЛ.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Айлендерс». В составе «Питтсбурга» единственную голевую передачу отдал российский нападающий Евгений Малкин, который также отметился двумя бросками и четырьмя силовыми приемами. Как отмечает портал «Чемпионат», в последний раз аналогичное преимущество в серии плей-офф НХЛ у «Айлендерс» было в финале 1983 года против «Эдмонтона».

Следующий матч серии состоится в Питтсбурге в воскресенье, 14 апреля, в 19:00 мск. Победитель этой пары встретится с прошедшим дальше в противостоянии «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз».

Айлендерс» в своей истории выигрывали Кубок Стэнли четыре раза, причем подряд — с 1979 по 1983 год. «Питтсбург» становился обладателем кубка пять раз — в последний раз это произошло в сезоне 2016/2017 года. В регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли 4-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» — 6-е также на Востоке.

Теги: Хоккей, НХЛ
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