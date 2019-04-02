Кучеров стал вторым набравшим 125 очков игроком НХЛ в XXI веке

Кучеров стал вторым набравшим 125 очков игроком НХЛ в XXI веке

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй», в нынешнем сезоне НХЛ набрал 125 очков, сообщается на сайте лиги.

Кучеров отправил в ворота соперника 39 шайб и сделал 86 голевых передач. Такой результат сложился после победы «Тампа-Бэй» над «Оттавой» со счетом 5:2. Ранее 125 очков за сезон в ХХI веке сумел набрать только канадец Джо Тортон (2005–2006 годы).

При этом рекорд для россиян за сезон установил Александр Могильный, набрав 127 очков в сезоне 1992–1993 годов. По данному показателю он занимает 53-е место среди всех игроков НХЛ в истории, Кучеров — на 62-й позиции.

Абсолютный рекорд установил в сезоне 1985–1986 годов канадец Уэйн Гретцки. Он набрал 215 очков, выступая за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четырежды выигрывал Кубок Стэнли.