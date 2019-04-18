В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В Томской области столкнулись грузовик Freightliner и легковой автомобиль Honda. В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в 09:30 по местному времени (05:30 мск) в районе села Кафтанчиково на дороге Р-255. По данным полиции, автомобили двигались во встречном направлении.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Главное управление МЧС по региону предупреждало, что 18 апреля в Томской области ожидается снег, ухудшение видимости и усиление ветра. Местами его порывы могут составлять до 27 м/с. В ведомстве добавляли, что на дорогах ожидается образование сильной гололедицы.