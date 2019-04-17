В Красноярском крае автобус столкнулся с тепловозом

В Красноярском крае автобус столкнулся с тепловозом

В Шарыповском районе Красноярского края на железнодорожном переезде​столкнулись маршрутный автобус и тепловоз, пострадали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло на 5-м км автодороге Шарыпово — Дубинино. Автобус «ЛиАЗ» на нерегулируемом переезде столкнулся с тепловозом ТЭМ-2.

В результате ранения получили 59-летний водитель автобуса и два пассажира, остальные восемь пассажиров и машинист не пострадали.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.