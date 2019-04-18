Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX

Boeing провела последний полет в рамках испытаний обновленного программного обеспечения для самолетов модели 737 MAX, заявил глава корпорации Деннис Меленберг. Видеообращение директора Boeing опубликовано в его Twitter.

«Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом», — сообщил он и добавил, что на борту самолета были технические и проектные руководители компании. Всего, по словам директора Boeing, корпорация выполнила 120 тестовых полетов общей продолжительностью более 203 летных часа.

Меленберг подчеркнул, что команда Boeing взяла на себя обязательство сделать 737 MAX «одним из самых безопасных самолетов в мире».