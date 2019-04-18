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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX

Boeing провела последний полет в рамках испытаний обновленного программного обеспечения для самолетов модели 737 MAX, заявил глава корпорации Деннис Меленберг. Видеообращение директора Boeing опубликовано в его Twitter.

«Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом», — сообщил он и добавил, что на борту самолета были технические и проектные руководители компании. Всего, по словам директора Boeing, корпорация выполнила 120 тестовых полетов общей продолжительностью более 203 летных часа.

Меленберг подчеркнул, что команда Boeing взяла на себя обязательство сделать 737 MAX «одним из самых безопасных самолетов в мире».

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За последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек. 10 марта лайнер Ethiopian Airlians упал через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, погибли все находившиеся на борту 157 человек.

После крушения в Эфиопии многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а компания приостановила их поставки клиентам. В конце марта Boeing сообщила, что разработала обновление ПО системы управления полетом MCAS, из-за неисправности в которой могли произойти эти две катастрофы.

 

Теги: Boeing 737
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