Шнуров пожаловался в СКР и прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Медиаменеджер Константин Добрынин пообещал 5 млн руб. любому коренному москвичу за нападение на лидера группы «Ленинград». Адвокат музыканта направил обращения в прокуратуру и Следственный комитет

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Константин Добрынин, подал заявление в прокуратуру на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает «РИА Новости». Причиной стал призыв медиаменеджера к насилию над музыкантом, который тот опубликовал в своем Instagram.

Разина возмутило выступление Шнурова в эфире канала «Z+» — пилотного медиапроекта клуба «Зенит» на YouTube. В первом шоу канала был организован баттл Шнурова и дизайнера Артемия Лебедева, в котором они спорили о том, какой из городов хуже — Москва или Санкт-Петербург. В споре широко применялась ненормативная лексика. Нецензурные характеристики Шнуров дал и Москве.

В Instagram Андрей Разин резко отреагировал на слова Шнурова. » Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу. Пока москвичи терпят такие выходки, Москва никогда в жизни не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо», — написал продюсер «Ласкового мая».

Обратился Разин и к властям. «Куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин, который, также, живет в Москве? Это получается, что наш президент живет (не буду говорить это слово, как назвал Шнуров)», — написал медиаменеджер. В первоначальной версии поста Разин также предлагал 5 млн руб. «тому из коренных москвичей, кто любит столицу, и разобьет ему [Шнурову] рожу​» (цитата по Starhit).

Заявления Разина адвокат Шнурова расценил как возможное нарушение закона. «Прошу провести проверку высказываний Разина, размещенных 23 марта 2019 года в сети Интернет и незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, направленные на защиту законных прав и интересов Шнурова, своевременное предупреждение и пресечение нарушений законов», — цитирует «РИА Новости» заявление адвоката. Предложение заплатить 5 млн руб. за нападение на музыканта Добрынин счел попыткой подкупа.