СМИ уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре

СМИ уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре

В ДТП с автобусом на Мадейре, жертвами которого стали 28 туристов, пострадали еще 28 человек. Об этом со ссылкой на данные гражданской обороны региона сообщает португальское агентство Lusa. Пострадавших направили в больницу города Фуншал.

Как ранее сообщали СМИ, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин. «К сожалению, мы должны исходить из того, что жертвы — из Германии. Наши соболезнования семьям и друзьям [погибших]», — говорится в сообщении немецкого МИДа в Twitter.

В посольстве России в Португалии ранее сообщили РБК, что, по предварительным данным, россиян среди погибших нет.

ДТП с туристическим автобусом произошло на юго-востоке острова в муниципалитете Санта-Круш. Автобус, в котором было около 50 человек, потерял управление на крутом повороте, съехал с дороги, перевернулся и упал на крышу жилого дома. Причины аварии пока не установлены, в качестве одной из версий называют отказ тормозов.