Израиль заблокировал фактическую столицу Палестины

Израильские военные блокировали город Рамаллу, который является административной столицей Палестины, после убийства в ее окрестностях двух израильтян. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля бригадного генерала Ронена Манелиса.

По его словам, израильская армия направила подкрепление в этот район. В Twitter Армии обороны Израиля говорится, что палестинец открыл огонь на автобусной остановке, убил двух израильтян и ранил еще нескольких. Ведутся его поиски.

Ситуация на Западном берегу Иордана обострилась 9 декабря, когда группа израильтян, в том числе беременная женщина, пострадали в результате стрельбы недалеко от еврейского поселения Офра. Позднее израильские военные убили двух палестинцев, которые могли быть причастны к этому нападению.