Появилось видео спора Панкратова-Черного с бортпроводниками «Аэрофлота»

В распоряжение РБК поступила видеозапись инцидента с народным артистом России Александром Панкратовым-Черным на борту самолета «Аэрофлота».

Видео: источник, близкий к авиакомпании

На кадрах видно, как артист ругается с бортпроводниками из-за того, что они отказались предоставить ему алкоголь. Панкратова-Черного успокоили и отправили на его место в самолете.

Ранее артист рассказал РБК, что его обвинили в неадекватном поведении и сняли с рейса «Аэрофлота». По его словам, он заказал алкоголь, однако бортпроводник отказался принести напиток, заявив, что он был нетрезв. «Но я не был пьян», — отметил артист.