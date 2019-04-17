«Аэрофлот» объяснил снятие Панкратова-Черного с рейса

Актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса «Аэрофлота» из Барнаула в Москву по решению командира воздушного судна из-за поведения артиста, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

В авиакомпании сказали, что Панкратов-Черный летел бизнес-классом, он пришел на посадку в числе последних и «по внешним признакам находился в состоянии опьянения».

«Просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал», — сообщили в «Аэрофлоте».

Актера в итоге сняли с рейса из-за «создавшейся угрозе безопасности полета», он был передан полиции, добавили в пресс-службе перевозчика.

Панкратов-Черный ранее сообщил РБК, что его сняли с самолета, обвинив в неадекватном поведении. По словам актера, он попросил принести ему «100 грамм водки» и воду, но после этого к нему подошел «мальчик» и сказал, что актер пьян. Панкратов-Черный отрицает, что находился в состоянии опьянения.