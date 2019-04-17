Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Народный артист России Александр Панкратов-Черный заявил РБК, что его сняли с рейса «Аэрофлота», обвинив в неадекватном поведении.

«Я заказал 100 грамм водки и воду без газа, после этого ко мне подошел мальчик и сказал, что я пьян, но я не был пьян. В результате меня сняли с рейса», — заявил он.

17 апреля пользователь Instagram sibirix опубликовал видео, снятое в салоне самолета. На нем Панкратов-Черный обращается к другим пассажирам самолета и объясняет ситуацию. Он рассказывает про просьбу принести ему водки и отказ со стороны «мальчика». Актер попросил у других пассажиров прощения за сложившуюся ситуацию.

Видео: sibirix / Instagram

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».