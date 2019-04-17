Мамаев посоветовал пострадавшим «не держать обиду внутри всю жизнь»

Футболист Павел Мамаев считает, что пострадавшие от него и его друзей не должны таить обиду на них, поскольку им был нанесен не настолько серьезный вред. Об этом он заявил в суде, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что не надо мужчинам, таким, как вы, Пак и Соловчук, держать обиду на нас. Это не те действия, которые нанесли вам вред», — сказал футболист. Он признал, что «вся та ночь, все то утро были не совсем правильными», но это не значит, что потерпевшим «нужно держать обиду внутри всю жизнь».

Ранее футболист Александр Кокорин в суде извинился перед директором департамента Минпромторга Денисом Паком, который пострадал в драке со спортсменами. «Хотел бы извиниться за свои действия и помириться с вами, готов возместить вам ущерб.», — сказал он.

По данным следствия, в октябре прошлого года футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, а также Кирилл Кокорин избили водителя ведущей «Первого канала», а впоследствии подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Спортсменов обвинили в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Все они арестованы до 25 сентября. В начале апреля Кокорин и Мамаев частично признали свою вину.