Песков напомнил о настоящем рейтинге Путина после публикации Time

Песков напомнил о настоящем рейтинге Путина после публикации Time

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для «Говорит Москва» отреагировал на отсутствие Владимира Путина в рейтинге самых влиятельных людей мира, по версии журнала Time.

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», — заявил Песков.

Ранее журнал Time опубликовал свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, по версии издания. Владимир Путин не попал в него второй год подряд. Президент России, соответственно, в последний раз фигурировал в списке в 2017 году.