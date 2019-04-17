Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года планируется повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Об этом он рассказал во время отчета правительства перед Госдумой, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия начиная со следующего года. Я обсуждал эту тему и с президентом, так что решение будет принято», — сказал он.

Медведев добавил, что правительство готовит предложения, чтобы выплаты получали нуждающиеся в них и чтобы они стали «весомой добавкой» в бюджет семьи. Он отметил, что предложения будут готовы в ближайшее время.

В апреле 2018 года Медведев предложил пересмотреть размер пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет, которое с 1994 года составляло 50 руб. в месяц.