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Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года планируется повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Об этом он рассказал во время отчета правительства перед Госдумой, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия начиная со следующего года. Я обсуждал эту тему и с президентом, так что решение будет принято», — сказал он.

Медведев добавил, что правительство готовит предложения, чтобы выплаты получали нуждающиеся в них и чтобы они стали «весомой добавкой» в бюджет семьи. Он отметил, что предложения будут готовы в ближайшее время.

Общество
Медведев призвал пересмотреть размер пособий по уходу за детьми до 3 лет

В апреле 2018 года Медведев предложил пересмотреть размер пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет, которое с 1994 года составляло 50 руб. в месяц.

В феврале Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию объявил об увеличении пособий на первого и второго ребенка, а также о расширении списка их получателей. Он предложил повысить выплаты с 2020 года до двух прожиточных минимумов на члена семьи.

В марте Путин подписал указ, который с 1 июля 2019 года увеличивает пособие по уходу за детьми-инвалидами. Сумма возрастет с 5,5 тыс. руб. в месяц до 10 тыс. руб.

Теги: Дмитрий Медведев, пособия, Госдума
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