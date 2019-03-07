Путин почти вдвое увеличил пособие по уходу за детьми-инвалидами

Путин почти вдвое увеличил пособие по уходу за детьми-инвалидами

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому летом этого года увеличится размер пособий, выплачиваемых безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, выплаты увеличиваются с 5,5 тыс. руб. в месяц до 10 тыс. руб. На пособие могут претендовать те трудоспособные, но неработающие граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим еще 18 лет, а также за теми, кто является инвалидом с детства. В последний раз размер пособий этой категории граждан пересматривался в 2013 году.

Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

О планах повысить выплаты в рамках пособия по уходу за ребенком-инвалидом Путин говорил во время послания Федеральному собранию в конце февраля.