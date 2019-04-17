Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе преобладает вирус гриппа субтипа A(H3N2). При этом с 1 по 7 апреля в 19 странах зарегистрировали спорадические случаи заболевания. В шести государствах обнаружили локальное распространение вирусов, в девяти — региональное, а в восьми — широкое.

В России с 8 по 14 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться. «Лабораторно обследовано за отчетную неделю более 5,7 тыс. человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снижается и составляет 38%», — говорится в сообщении. При этом доля заболеваемости ОРВИ составила 62%.

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемиологических порогов только в одном регионе. Служба также зафиксировала превышение порога среди детей в одном субъекте страны. Среди вирусов гриппа в России наиболее распространен А(H1N1)09.