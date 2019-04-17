В S7 Space назначили нового гендиректора

Рано Джураева, которая ранее возглавляла ​Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), назначена новым гендиректором S7 Space (оператор проекта «Морской старт», входит в S7 Group). Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что Джураева вступила в должность 31 марта. S7 Space называет ее «одним из сильнейших менеджеров в отрасли»: до ЦЭНКИ «Роскосмоса» Джураева в том числе руководила авиационным сектором холдинга «Базовый элемент» и занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово​.

Об уходе предыдущего гендиректора Сергея Сопова компания сообщила в середине февраля. Источник «РИА Новости» тогда сообщил, что Сопова сменит Джураева.

В апреле 2018 года S7 Space окончательно приобрела «Морской старт» — плавучий космодром. Как поясняли в компании, там собираются быстро восстановить космодром, который до этого принадлежал РКК «Энергия», чтобы конкурировать с Илоном Маском и SpaceX. В планах осуществлять запуски с «Морского старта» как минимум четырежды в год.​