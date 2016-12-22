S7 Space объявила о закрытии сделки по покупке «Морского старта»

Группа S7 закрыла сделку по покупке комплекса «Морской старт» (Sea Launch), став, таким образом, полноправным хозяином плавучего космодрома. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении S7 Group.

«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является S7 Group. В ближайших планах максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома», — приводятся в сообщении слова гендиректора S7 Space («дочка» S7 Group) Сергея Сопова.

Он отметил, что планируется осуществлять запуски с «Морского старта» как минимум четырежды в год. В течение ближайших 15 лет компания собирается провести около 70 космических запусков.

Прежним владельцем была группа компаний Sea Launch, аффилированная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия». Космодром «Морской старт» состоит из плавучей платформы для запусков космических судов Odyssey, а также командного судна.

Как сказал Сопов «РИА Новости», S7 Space намерена конкурировать с Илоном Маском и SpaceX на территории США. Офис SpaceX находится в 14 км от порта базирования «Морского старта».

«Конкурировать мы будем ценой, качеством своих услуг, удобством и комфортом работы с заказчиком», — сказал он.

Проект «Морской старт» появился в 1995 году. В создании плавучего космодрома участвовали РКК «Энергия», Boeing, норвежская Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские компании — КБ «Южное» и ПО «Южмаш».

В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. В ходе реструктуризации большую часть проекта получила РКК «Энергия». В 2016 году «Морской старт» за $160 млн выкупила S7.