Гендиректор оператора «Морского старта» покинет компанию

Сергей Сопов покинет пост гендиректора S7 Space в ближайшие дни. В апреле 2018 года компания стала полноправным хозяином плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch)

Сергей Сопов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генеральный директор компании-оператора проекта «Морской старт» S7 Space Сергей Сопов в ближайшее время покинет компанию. Об этом он сам рассказал агентству ТАСС.

«Информацию по поводу ухода подтверждаю», — сказал Сопов. По его словам, конкретную дату ухода из компании он пока не знает, но уточнил, что это произойдет «до конца следующей недели».

Как рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, место Сопова займет экс-руководитель Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. «Новым генеральным директором S7 Space станет Рано Джураева», — сказал собеседник агентства.

В апреле 2018 года группа S7 объявила, что закрыла сделку по покупке «Морского старта». «В ближайших планах — максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома», — заявил тогда Сопов. По его словам, планируется осуществлять запуски с «Морского старта» как минимум четырежды в год. В течение ближайших 15 лет компания планировала провести около 70 космических запусков.