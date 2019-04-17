Медведев заявил о невозможности обеспечить достойную жизнь за счет пенсий

Уровень пенсий в России далек от того, чтобы обеспечить пенсионерам достойную и интересную жизнь. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего выступления в Госдуме с отчетом за 2018 год. Видеозапись выступления опубликована на странице «России 24» в YouTube.

«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег», — заявил он, добавив, что ​сегодняшний уровень пенсий не может обеспечить подобную жизнь.

Медведев отметил, что в связи с этим правительство приняло ряд решений об индексации пенсий. Так, чтобы сумма пенсионных выплат была больше, в регионах должна появиться методика, по которой уровень пенсии будет вначале доводиться до прожиточного минимума и только потом индексироваться.

Премьер-министр добавил, что жизнь в России «далека от идеала». «Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — заметил он.