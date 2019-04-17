Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«Думаю, что Ил-112 в течение летных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет мысль «Ильюшина», — сказал Бочаров (цитата по «РИА Новости»).

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования вооружения и легкой военной техники, грузов и личного состава, но может использоваться и в качестве гражданского грузового лайнера. Самолет призван заменить устаревший Ан-26.

Разработка транспортника стартовала в начале 2000-х годов, однако из-за недостатка финансирования реализация проекта велась с задержками и даже приостанавливалась. В результате первый полет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны, совершил только 30 марта 2019 года.​