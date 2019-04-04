В Сети опубликовали полное видео первого полета Ил-112В

ПАО «Ил» опубликовало на YouTube полное видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

Видео: ПАО Ил / YouTube

На кадрах демонстрируется подготовка самолета ко взлету, кабина пилотов, сам полет и успешное приземление. Ил-112В совершил первый полет над Воронежем 30 марта.

Ил-112В заменит самолеты Ан-24 и Ан-26 1960-х и 1970-х годов выпуска. Самолет предназначен для транспортировки и десантирования до 5 тонн вооружения, техники, грузов и военнослужащих. Его длина составляет 24 м, размах крыла — 27 м, максимальная скорость — 550 км/ч. Стоимость одного Ил-112В оценили в 1 млрд руб.