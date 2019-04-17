В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе Матвиенко из Совфеда

В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе Матвиенко из Совфеда

В Кремле нет информации о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ничего неизвестно [об уходе Матвиенко] в Кремле. Сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источники, что в мае Матвиенко обсудит с президентом Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента. По информации издания, пост спикера верхней палаты может занять Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки, или вице-председатель Совфеда Юрий Воробьев.

Пресс-секретарь Матвиенко назвал слухами публикацию газеты. Официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов также опроверг, что Нарышкин может стать спикером Совфеда. «Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсантъ», не имеют под собой оснований», — сказал Иванов.

Валентине Матвиенко 70 лет, она возглавляет Совет Федерации с 2011 года.