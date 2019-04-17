В СВР опровергли слухи о возможном назначении Нарышкина спикером Совфеда

В СВР опровергли слухи о возможном назначении Нарышкина спикером Совфеда

Служба внешней разведки (СВР) опровергла данные о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя службы Сергея Иванова.

«Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант», не имеют под собой оснований», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель председателя Совфеда Валентины Матвиенко назвал слухами сообщения СМИ о ее скорой отставке.

Газета «Коммерсантъ» 17 апреля опубликовала материал со ссылкой на источник в госструктурах, в котором говорится, что в мае Матвиенко обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента. По данным издания, место спикера могут занять директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин или вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

