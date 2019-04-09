«Ростех» в 2018 году предотвратил нанесение компании ущерба на ₽3,4 млрд

«Ростех» в 2018 году предотвратил нанесение компании ущерба на ₽3,4 млрд

В 2018 году службы безопасности ГК «Ростех» и дочерних компаний смогли предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд руб.

«Такой результат обеспечили активные действия, направленные на выявление и предотвращение коррупционных и иных правонарушений на предприятиях корпорации», — заявили РБК в пресс-службе «Ростеха».

В компании также подчеркнули, что в результате проведенной работы удалось вернуть компании ряд активов, возместив ущерб на общую сумму 975 млн руб. В отношении виновных в выявленных нарушениях в 2018 году было возбуждено более 250 уголовных дел.

Ранее во вторник из поступившего в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки стало известно, что на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похищено более 1,6 млрд руб., выделенных в 2018 году на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.